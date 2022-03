Le nouveau Lady Gaga

L'arrivée de Lady Gaga à la cérémonie des Grammy Awards a déclenché la frénésie des journalistes et photographes sur le célèbre tapis rouge.

Son célèbre producteur RedOne a laché quelques mots à la presse américaine sur le prochain single de la star : "Vous allez être choqué. Vous allez être surpris et il va vous rendre totalement fous !". Une déclaration digne d'un slogan publicitaire, bourdonnement assuré sur la toile du monde entier, marketing parfaitement maitrisé par un producteur malin.

Les fans sont effectivement fous... avant même la sortie du titre. Fous d'attendre, fous d'impatience, fous de Lady Gaga.

La sortie de l'album est prévue pour le 23 mai prochain. Le premier single "Born this way" est numéro un des ventes digitales sur itunes en France, Irlande, Canada et aux Etats-Unis.