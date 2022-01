Paris (AFP). Ligue 1: podium accessible pour Monaco

Monaco a l'occasion de monter au moins provisoirement sur le podium s'il l'emporte à Caen vendredi en match avancé de la 32e journée de Ligue 1, tout en ayant la Juventus Turin à l'esprit. L'ASM a brûlé un joker en concédant le nul mardi face à Montpellier (0-0) dans un match en retard. S'imposer en Normandie lui donnerait une nouvelle opportunité de prendre la 3e place en devançant d'un point Marseille, qui effectue un déplacement périlleux à Bordeaux dimanche soir en clôture de cette journée. Mais les Monégasques doivent aussi penser à leur quart de finale aller de Ligue des champions à Turin mardi face à la Juventus, et leur entraîneur Leonardo Jardim pourrait donc faire tourner son onze de départ en prévision de ce rendez-vous de gala. Les Caennais (12e) de leur côté se sont donné de l'air en arrachant la victoire à Nantes dimanche dernier (2-1), et un second succès d'affilée leur permettrait de prendre la 10e place en attendant les autres rencontres. Les deux premiers du classement, Paris et Lyon, ne jouent pas ce week-end en Ligue 1 en raison de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Bastia samedi soir. Le club corse se rendra chez l'OL mercredi en match décalé tandis que celui de la capitale recevra Metz le 28 avril. Vendredi: (20h30) Caen - Monaco Dimanche: (14h00) Saint-Etienne - Nantes (17h00) Evian-Thonon - Lille Lens - Lorient Reims - Nice Rennes - Guingamp Toulouse - Montpellier (21h00) Bordeaux - Marseille Mercredi 15 avril (18h30) Lyon - Bastia Mardi 28 avril (21h00) Paris SG - Metz

