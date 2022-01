Une initiation gratuite au hockey féminin

A la veille de l'ouverture du mondial féminin de hockey sur glace qui se déroulera à Rouen, La Fédration Française de Hockey sur Glace et le Club de Hockey Amateur de Rouen proposent aux femmes de découvrir le sport de glace le samedi 11 avril.

Ces initiations sont gratuites et ouvertes à toutes. Trois créneaux sont disponibles : 10h, 10h40 et 11h20. Une tenue de sport et des gants sont obligatoires. Il est nécessaire de prévoir une arrivée environ 30 minutes avant le début de la séance.