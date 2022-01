Vallon-Pont-d'Arc (France) (AFP). Rafale: François Hollande espère avancer avec le Premier ministre indien

François Hollande a dit vendredi espérer "avancer" sur une vente de l'avion de combat Rafale à l'Inde, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi, attendu dans l'après-midi à l'Elysée, même si "d'autres rencontres" sont prévues. "Je souhaite, mais il n'y a pas non plus de date limite, que nous puissions avancer au cours de la visite du Premier ministre Modi, mais il y aura d'autres rencontres et nous verrons bien comment nous pouvons finaliser ce possible contrat", a déclaré le président de la République, interrogé par l'AFP en marge de l'inauguration de la réplique de la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche). "Je pense que sur ces affaires-là, il vaut mieux dire la chose quand elle est conclue plutôt que de faire des annonces qui pourraient être contraires à l'intérêt de notre pays et en tout cas, contraires à l'intérêt de l'Inde", a souligné le chef de l'Etat français. Selon lui, "beaucoup de discussions" ont été "engagées depuis déjà plusieurs semaines" alors que Français et Indiens "réfléchissent depuis longtemps à ce qu'(ils peuvent) faire ensemble pour l'avion Rafale". Le gouvernement indien est en négociations exclusives avec Dassault depuis janvier 2012 pour l'achat de 126 Rafale, dont 108 fabriqués en Inde, pour un montant alors estimé à 20 milliards de dollars.

