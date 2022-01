Rabat (AFP). Maroc: au moins 31 morts et neuf blessés dans un accident d'autocar

Au moins 31 personnes ont été tuées et neuf blessées vendredi dans une collision frontale entre un autocar transportant de jeunes athlètes et un camion, près de Tan-Tan, dans le sud du Maroc, ont annoncé les autorités locales et des médias marocains. Le drame est survenu en début de matinée et a fait au moins 31 morts et neuf blessés dont deux graves, a rapporté l'agence MAP, citant les autorités locales. D'après plusieurs médias, le bus, qui a pris feu après l'accident, transportait de jeunes athlètes et leur entraîneur, de retour d'une compétition dans le nord. Les sites d'informations Medias 24 et Goud avancent un bilan, encore non officiel, de 40 morts au total sur la cinquantaine de passagers. Au moins huit personnes ont été hospitalisées à Tan-Tan, a déclaré à l'AFP Mohamed Azzaz, directeur de la santé pour la région de Guelmim-Smara. Près de 4.000 personnes décèdent chaque année sur les routes marocaines, soit près de 12 en moyenne chaque jour. Les autorités ont mis en ?uvre diverses mesures pour tenter de combattre le fléau de l'insécurité routière, en particulier dans le sillage du pire accident de bus de l'histoire du royaume (42 morts), survenu en septembre 2012 entre Marrakech et Ouarzazate (sud).

