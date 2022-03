Deux astronautes marchent sur Mars... virtuellement !

ALa sortie sur Mars du Russe Alexandre Smolevski et l'Italo-Colombien Diego Urbina, annoncée initialement pour 92 minutes, a débuté à 13HOO (10H00 GMT). Elle s'est terminée plus vite que prévu à 13H50.

Les deux hommes en combinaison spatiale ont marché dans un local au sol couvert de sable, avec des roches au pied des parois des deux côtés, selon des images diffusées au centre du contrôle des vols spatiaux, à Korolev près de Moscou.

près avoir installé des drapeaux russe, chinois et européen, les deux hommes ont collecté des échantillons de sol.

Des sièges étaient disponibles sur "Mars", où les astronautes pouvaient s'asseoir s'ils étaient fatigués, selon les images retransmises.

"Nous consacrons nos premiers pas dans l'espace au premier cosmonaute de l'histoire, Iouri Gagarine", a déclaré Alexandre Smolevski dans un message depuis "Mars".

"C'est une expérience enthousiasmante. C'est une bonne chose en vue d'un vrai voyage (vers Mars) dans l'avenir", a déclaré à l'AFP Christer Fuglesang, chef du département scientifique de l'Agence spatiale européenne (ESA).

"C'est très utile parce qu'il faut faire des simulations avant de vrais vols. Cette expérience a pour but d'apprendre et pas de s'amuser", a-t-il poursuivi.

Selon M. Fuglesang, la principale difficulté est "de passer un long moment confinés". "Il faut être créatifs"", a-t-il estimé.

"Nous devons étudier l'impact (de telles conditions) sur l'équipage", a pour sa part souligné Martin Zell, représentant de l'agence spatiale européenne.

"Je crois à cette mission. Jusqu'à présent c'était un succès. Je suis sûr qu'ils réussiront à mener à bien cette expérience", a-t-il ajouté.

Cette sortie sera suivie de deux autres, les 18 et 22 février, lors desquelles le Russe Alexandre Smolevski foulera le sol de Mars avec un autre membre d'équipage, le Chinois Wang Yue, puis de nouveau avec M. Urbina.

Pendant environ un mois, ils vont simuler les activités scientifiques et la vie d'un équipage sur la planète rouge dans un module spécifique conçu pour représenter la surface martienne avec du sable et des roches.

Ils rejoindront ensuite les trois autres membres d'équipage, le Français Romain Charles et les Russes Soukhrob Kamolov et Alexeï Sitev, qui sont restés en soutien dans le module principal, 20 mètres de long sur 3,60 mètres de large, et dont ils se sont séparés le 2 février lors de l'arrivée en orbite simulée autour de Mars.

L'expérience Mars-500 a débuté le 3 juin dernier à l'Institut des problèmes médicaux-biologiques (IBMP), dans la périphérie de Moscou, où les six volontaires, âgés de 26 à 38 ans et triés sur le volet (trois ingénieurs de profession, un médecin, un chirurgien et un physicien), vivent totalement isolés.

L'IBMP et l'Agence spatiale européenne, co-organisateurs de l'expérience, veulent étudier les effets sur les hommes de l'isolement, de l'absence de lumière du jour et d'air frais, ainsi que la restriction des contacts humains à subir par les astronautes qui iront un jour sur Mars, même si aucune expédition de ce type n'est prévue avant 20 ou 30 ans.