Thaïlande: record du baiser le plus long... plus de 32 heures et ça continue

Les participants ont battu le précédent record établi en Allemagne en 32 heures 7 minutes et 14 secondes et chacun d'entre eux espérait être le dernier à décoller les lèvres pour remporter quelque 2.400 euros en liquide et une bague en diamant, ont indiqué les organisateurs.

"Je suis content que nous ayons établi un nouveau record", a indiqué Somporn Naksuetrong, directeur du musée de cire Louis Tussaud dans la station balnéaire de Pattaya, qui accueillait l'événement organisé à l'occasion de la Saint-Valentin.

"Mais en même temps, je suis inquiet pour les participants. Ils ont l'air vraiment fatigués", a-t-il ajouté, précisant qu'une assistance médicale était prête en cas de besoin.

Il a dit s'inquiéter particulièrement pour une femme de 51 ans et son mari de 37 ans. "Elle est épuisée mais elle nous a écrit un mot disant qu'ils seraient le dernier couple. Je crois qu'ils vont rester jusqu'à l'évanouissement".

Quatorze couples ont participé à la compétition, s'embrassant sans s'arrêter même pour aspirer un peu d'eau avec une paille ou pour aller aux toilettes avec leur partenaire.

Il leur était interdit de s'asseoir --sauf pour aller aux toilettes-- ou de s'endormir. Sept couples ont abandonné avant de battre le record.



AFP.