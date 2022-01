Paris (AFP). Radio France: la nomination d'un médiateur ouvre la porte à une sortie de crise

La nomination jeudi par la ministre de la Culture d'un médiateur à Radio France, qui aura pour mission délicate de renouer le dialogue social, laisse entrevoir pour la première fois une issue au plus long conflit qu'ait jamais connu la Maison ronde. Fleur Pellerin a nommé Dominique-Jean Chertier, un expert rompu au dialogue social, une mesure aussitôt qualifiée de "pas important" par les syndicats, après trois semaines d'une grève historique, entrée dans sa 4e semaine et qui privent les antennes de nombreuses émissions. Une nouvelle assemblée générale est prévue vendredi à 10H00. La mission de M. Chertier, 64 ans, se déroulera en deux phases dont "la première, immédiate, doit permettre dans les plus brefs délais, la fin du conflit, la reprise des antennes et le retour aux conditions normales du dialogue social", a indiqué la ministre de la Culture. "La seconde phase doit permettre d?accompagner, sur la durée de négociation du contrat d?objectifs et de moyens 2015-2019, la mise en place d?un dialogue social effectif et respectueux et d?une méthode de travail", a ajouté Fleur Pellerin. Une élue CGT de Radio France a salué la nomination d'un médiateur comme "un pas important" et la CFDT a estimé que cette mesure allait dans le sens d'une "réconciliation". La nomination d'un médiateur était une condition préalable des syndicats pour renouer le dialogue alors qu'ils ont voté une motion de défiance contre Mathieu Gallet, le PDG fragilisé de Radio France. Le recours à la médiation était aussi pérconisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui a nommé Mathieu Gallet à la tête de Radio France au début de l'année dernière. - Une situation "intolérable" - Jeudi matin, le Premier ministre Manuel Valls avait jugé "intolérable, insupportable" la situation à Radio France affirmant qu'il était "impératif que le fil du dialogue social soit renoué". Avec cette décision, Fleur Pellerin a "tenu à donner toutes ses chances au dialogue social interne à l?entreprise. Aujourd?hui je ne peux que constater le blocage total des différentes discussions". Le profil du médiateur a de quoi rassurer à priori les syndicats qui ne voulaient plus de Mathieu Gallet comme interlocuteur. Issu du monde de l'entreprise, Dominique-Jean Chertier a notamment été directeur général de l?Unedic entre 1992 et 2002. Après avoir été brièvement conseiller social au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, il était devenu directeur général adjoint du groupe Snecma en octobre 2003, avant de rejoindre Safran lors de sa création en mai 2005. En 2011, il a été nommé directeur général délégué du groupe Safran, après avoir été directeur général adjoint, puis membre du Directoire en 2006. Sa nomination a été qualifiée de "geste fort de l'Etat envers l'intersyndicale", par Jean-Eric Ziolkowski, délégué central d'entreprise (CFDT). Aline Payet (CGT) a reconnu un "pas important", tout en s'interrogeant sur "les moyens" dont M. Chertier disposera "pour mener la médiation" alors que le conflit est entré dans sa 4e semaine. Les discussions sont au point mort entre la direction et les syndicats, vent debout contre toute suppression d'emplois. Un plan stratégique de la direction est censé assainir les comptes du groupe de 4.600 salariés, en déficit de 21,3 millions d'euros cette année, en raison d'une stagnation des dotations publiques, alors que les charges augmentent. Il est ainsi prévu "une réduction nette d'effectifs de 250 à 330 équivalents temps plein", avec 300 à 380 départs volontaires dans tous les secteurs d'activité, en partie compensés par la création de 50 postes dans de nouveaux métiers.

