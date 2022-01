Sortir dans la Manche : vendredi 10 avril

Jusqu'à dimanche, l'assocation ciné-débat Granville organise son 3ème Festival "Toutes toiles dehors". Cette année, il est sur le thème "Médias et cinéma". Retrouvez le programme sur cinéma Granville



Dimanche, c'est la 33e Course de Côte Régionale d'Hébécrevon-Agneaux. Un événement organisé par l'ASA du Bocage. Les essais se tiendront de 8h30 à 12h et la course de 13h30 à 18h30. L'entrée est à 5€. Retrouvez plus d'informations sur asa-bocage.com



Dimanche également, nouvelle édition de l'Agnelaise, une manifestation sportive organisée par l'association «Les Agnelets». Au programme 3 parcours VTT et 1 parcours cyclo au départ du magasin «Cycles VRC». Le premier départ sera donné à 8h30. Inscription sur place le jour même. Plus d'infos sur la page Facebook «Les Agnelets – section VTT».