Jean-Pierre Siutat à la rencontre des clubs normands

Jean-Pierre Siutat a entamé une grande tournée des régions, de métropole et d'outre-mer, pour aller à la rencontre des dirigeants du basket français. Mercredi 8 avril, le président de la FFBB faisait étape à Mondeville pour faire le point avec les représentants de la Ligue régionale, des comités départementaux et des clubs normands engagés en championnat national.

"Le but est de faire le point sur l'Olympiade en cours et parler de l'avenir dans un contexte de réforme territoriale, explique Jean-Pierre Siutat. Je suis venu pour répondre aux questions des acteurs du basket local. Il me semble important d'être sur le terrain pour échanger sur les difficultés rencontrées et pour prendre connaissance des projets dans les différentes régions."

Le basket normand doit faire face aux mêmes difficultés que les autres régions : contexte de crise économique, réforme territoriale, baisse du bénévolat... Les acteurs du basket régional qui reçoient souvent les règlements de la FFBB, en début de saison, sans trop d'explications ont profité du déplacement de Jean-Pierre Siutat pour lui poser toutes leurs questions.