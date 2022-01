Elton John, Beck, Nas et Jack White font revivre la musique des années 1920

Divisé en trois parties, le documentaire sera aussi accompagné d'un long-métrage "The American Epic Sessions". On pourra y voir des artistes contemporains, dont Jack White, Elton John, Beck, Nas et Rapahel Saadiq, jouer la musique des années 1920, période charnière pour la discipline. Les musiciens auraient utilisé des équipements de l'époque.

La diffusion de "American Epic" s'accompagnera de la sortie d'enregistrement d'archives datant des années 1920 et 1930, mais aussi de "The American Epic Sessions".