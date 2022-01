Vallon-Pont-d'Arc (France) (AFP). Grotte Chauvet: la plus grande réplique au monde, au millimètre près

Une pépite planétaire reproduite au millimètre: La "Caverne du Pont d'Arc", qui sera inaugurée vendredi par François Hollande, permet de découvrir un bestiaire exceptionnel et des dessins rupestres vieux de 36.000 ans, au réalisme confondant. Unique au monde, le monumental espace de restitution en forme de patte d'ours vu du ciel, est érigé sur le site dit du "Razal" au-dessus de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), à environ un kilomètre à vol d'oiseau de la vraie grotte, classée le 22 juin au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour y pénétrer, le visiteur descend une longue rampe en béton projeté, entourée de hauts murs, avant d'entrer dans l'obscurité de l'antre paléolithique où la température chute et l'hygrométrie monte, comme dans la vraie caverne. Commence un parcours sur une passerelle, toujours comme dans la grotte authentique, ponctué là d'un crâne de bouquetin et d'ossements au sol, ici de draperies scintillantes orangées et blanches, l'ensemble de la fausse grotte étant soutenu par un squelette de tiges métalliques et de mortier, invisibles au spectateur. Les dessins d'animaux augmentent à mesure de la progression: en tout 1.000 dessins dont 425 figures animales de 14 espèces différentes, (ours des cavernes, rhinocéros laineux, félins, panthère, hibou..) ont été reproduits au charbon de bois, comme le faisait l'Aurignacien, notre ancêtre homo sapiens, lorsqu'il dessinait sur la paroi. - Mise en scène il y a 36.000 ans - "La grotte originale a été mise en scène avec une sorte de progression qu'on découvre ici, dans le même ordre. Au début, on trouve des dessins rouges avec des signes abstraits, peu à peu on voit des panneaux de plus en plus complexes, jusqu'à par exemple le panneau des chevaux avec des dizaines d'animaux qui inter-agissent", explique Jean-Michel Geneste, archéologue et préhistorien, qui dirige l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Il a aussi accompagné la maîtrise d'ouvrage de la réplique. Fidèle au millimètre, le fac-similé ne reproduit toutefois pas toute la surface: les 8.500 m2 de la vraie grotte Chauvet "ont été compactés sur 3.500 m2 au sol et sur 7.500 m2 de parois. Jamais dans l'histoire une telle reconstitution n'a été faite, c'est une prouesse! Lascaux faisant 300 m2, vous voyez la différence!", précise Pascal Terrasse, président du Syndicat mixte en charge de la réalisation de l'espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d'Arc (SMERGC). Des techniques ultramodernes ont été utilisées pour reproduire les dessins, comme la 3D et l'anamorphose, avec le concours d'ingénieurs, sculpteurs, peintres et plasticiens. Une prouesse réalisée à la croisée des sciences et de l'art. "Ce projet n'aurait pas pu exister avec autant d'exactitude sans la 3D, et en même temps, toute la phase visible a été faite à la main", explique Gilles Tosello, artiste plasticien qui a réalisé les panneaux les plus impressionnants, celui des chevaux et des lions. Une équipe de dix personnes a également travaillé pendant près de quatre ans, dans un atelier du XIIIe arrondissement de Paris, à la reproduction minutieuse de "spéléothèmes" de la grotte Chauvet, autrement dit son histoire géologique: stalactites, stalagmites et autres concrétions nées du ruissellement de l'eau sur la roche. Au total le site monumental de la Caverne comprend cinq bâtiments, dont la réplique, un pôle pédagogique, la galerie de l'Aurignacien, un espace événementiel et un pôle restauration. "Ce n'est pas un parc de loisirs, la Caverne du Pont d'Arc est un lieu culturel, scientifique et touristique", insiste M. Terrasse. Le projet a représenté un investissement de 55 millions d'euros. Avec 350.000 visiteurs attendus chaque année, le syndicat mixte et les acteurs locaux espèrent de bonnes retombées économiques: "1 euro consommé dans l'espace de restitution a un effet de 7 euros sur le territoire et l'on compte sur 42 millions d'euros de retombées économiques directement", selon le patron du SMERGC. La grotte Chauvet originelle, inviolée pendant plus de 20.000 ans grâce à un éboulement de roche, avait été découverte le 18 décembre 1994 par un trio de spéléologues amateurs: Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hillaire.

