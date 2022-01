Paris (AFP). Les Français ont de plus en plus de relations amoureuses sérieuses

L'expérience de plusieurs relations amoureuses est de plus en plus fréquente au fil des générations: à 40 ans, plus d'une personne sur cinq en déclare au moins trois "importantes", selon une étude de l'Ined publiée jeudi. La première vie de couple intervient souvent aujourd'hui alors que les personnes sont encore étudiantes. Elle prend "de plus en plus la forme d'une expérimentation d'un mode de vie, et s'inscrit de moins en moins dans une perspective de mariage et de constitution d'une famille", écrit l'Institut national d'études démographiques. L'âge médian à la première vie de couple augmente avec le niveau d'études: il est de 21,5 ans pour les femmes et 24 ans pour les hommes des générations 1978-87 dont les études se sont arrêtées avant le bac, comparé à respectivement 23,6 et 26,3 ans pour celles et ceux ayant un diplôme supérieur à Bac +2. Dans les générations d'après-guerre, les deux conjoints étaient souvent tous deux en emploi lorsqu'ils emménageaient ensemble. Dans les générations suivantes, les deux partenaires sont de plus en plus souvent encore étudiants. La persistance d'un écart d'âge, combinée à l'allongement des études des femmes, ont rendu fréquente la situation où l'homme est en emploi alors que la femme est étudiante (autour de 25% des situations pour la génération 1978-82). La configuration inverse (homme étudiant, femme en activité), demeure marginale (3%). Ainsi, s'installer dans un nouveau logement est un peu moins fréquent qu'avant, tandis que l'emménagement au domicile de l'homme est plus courant (environ un quart des femmes et des hommes nés vers 1980). L'installation du couple chez la femme reste moins répandue (16% pour la génération 1978-82). Il est de plus en plus rare d'emménager avec son premier partenaire sexuel. Ce n'est le cas que pour un tiers des femmes nées en 1978-82, comparé à plus des trois quarts 30 ans plus tôt. Il est plus fréquent d'avoir un premier conjoint qui a déjà vécu en couple: c'est le cas de plus d'un quart des femmes et des hommes nés en 1978-82, comparé à 9% des femmes et 5% des hommes nés en 1948-52. Enquête réalisée en 2013-2014 en France métropolitaine auprès de 7.825 femmes et hommes de 26 à 65 ans, à domicile ou par téléphone.

