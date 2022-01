Paris (AFP). Autoroutes: le gouvernement gèle les tarifs des péages pour 2015

Les tarifs des autoroutes n'augmenteront pas en 2015, a annoncé mercredi le Premier ministre Manuel Valls, tandis que les discussions entre le gouvernement et les sociétés concessionnaires autour des tarifs de péages et des investissements dans le réseau se poursuivent. Pas de hausse des tarifs cette année et des investissements supplémentaires des sociétés d'autoroutes destinés à compenser l'abandon de l'écotaxe: le bras de fer engagé à l'automne avec les sociétés d'autoroutes paraît tourner à l'avantage de l'Etat. Les discussions, toujours en cours, "se traduisent () par 500 millions d'investissements supplémentaires dans les infrastructures et les projets de transports () sans hausse des tarifs de péages en 2015", a détaillé le Premier ministre, en annonçant en parallèle une relance de l'investissement des entreprises. "Il n'y aura pas d'augmentation de tarifs pour l'année 2015", a ensuite confirmé, lors d'une conférence de presse commune, Ségolène Royal, qui avait à maintes reprises affirmé vouloir s'attaquer aux "surprofits" des concessionnaires d'autoroutes. En revanche, le pourcentage de hausse des tarifs pour les années suivantes, n'a pas été évoqué. Ni les compensations prévues par le gouvernement en échange de ce gel des prix et de l'investissement supplémentaire consenti. Contactée par l'AFP, l'Association des sociétés françaises d'autoroute (ASFA) n'a pas souhaité faire de commentaires, précisant toutefois que "les discussions sont (toujours) en cours". Fin janvier, le gouvernement avait gelé les tarifs autoroutiers, dans l'attente des conclusions d'un groupe de travail. Celui-ci avait, le 10 mars, préconisé notamment une contribution supplémentaire des sociétés d'autoroutes au financement des infrastructures, mais avait jugé "particulièrement aventureux" un processus de résiliation des concessions, qui rendrait nul et non avenu le plan de relance. - Compenser l'écotaxe - Le gouvernement et les sociétés d'autoroutes négocient également le plan de relance autoroutier, qui prévoit 3,2 milliards d'euros d'investissements de la part des sociétés d'autoroutes, en échange d'un allongement de deux à quatre ans de la durée de leurs concessions. Destiné à soutenir le secteur des travaux publics, il a été "validé", a confirmé Manuel Valls, et "représentera 3,2 milliards d'euros d'investissements. Les discussions en cours avec les sociétés d'autoroutes, avec Ségolène Royal et Emmanuel Macron (ministre de l'Economie, ndlr), sont en train d'aboutir, les travaux doivent être lancés au plus vite", a-t-il ajouté. "Ce processus dure maintenant depuis pas mal de temps, ce sur quoi nous nous engageons, c'est ce que vient d'annoncer le Premier ministre, c'est-à-dire un plan d'investissement auquel tiennent beaucoup les sociétés autoroutières (). Ces investissements vont déclencher des activités et des emplois dans les métiers du bâtiment, c'est l'objectif, et vont aussi intervenir sur le réseau autoroutier mais aussi sur le réseau annexe", a détaillé Ségolène Royal. Elle a précisé que, concernant la contribution des sociétés autoroutières à des travaux routiers, "le chiffre de 1 milliard avait été évoqué. Ce qui est là annoncé et ce qui va être engagé tout de suite, c'est 500 millions d'euros, dont 300 millions à l'Afitf et 200 millions versés sur un compte de la Caisse des dépôts pour financer des projets de transports innovants". Les recettes affectées à l'Afitf doivent compenser l'abandon de l'écotaxe fin 2014. Son budget a été maintenu pour 2015 grâce à l'extension aux poids lourds de la hausse de quatre centimes par litre de la taxe sur le gazole.

