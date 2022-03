Jeu et joueurs après Bordeaux-Caen (1-2) : Hamouma irrésistible

Le premier, au bout de dix minutes de jeu, quand il déposa le défenseur bordelais Michaël Ciani côté droit à la suite d’une superbe accélération. Il adressa alors un centre parfait aux six mètres pour Kandia Traoré, tout heureux de convertir l’aubaine et d'ouvrir le score. Le deuxième geste décisif d’Hamouma intervint peu avant la fin du match quand il expédia de la tête le ballon au fond des filets de Carrasso.

Autre homme décisif hier soir côté caennais : Alexis Thébaux. Le portier malherbiste n’est pas étranger à la victoire de son équipe, même si sur le but refusé de Gouffran en deuxième mi-temps, il est bien aidé par le corps arbitral qui signale un hors-jeu imaginaire. Mais ses trois parades de grande classe devant Anthony Modeste, ne doivent rien à personne.

L'entre-jeu caennais s'est durci

Pour le reste, nombreux sont les Caennais à avoir alterné le bon et le moins bon. Les nombreuses fautes commises, en deuxième mi-temps, ponctuées de quatre cartons jaunes, prouvent que les Caennais ont perdu les pédales à plusieurs reprises. Damien Marcq, par exemple, s’est retrouvé coupable d’une mauvaise relance à l’origine de l’égalisation bordelaise signée Anthony Modeste. C’est aussi lui qui blessa grièvement Yoan Gouffran sur un tacle par derrière peu avant l'heure de jeu.

A signaler aussi le poids du capitaine Nicolas Seube positionné dans l'axe derrière et qui a su apporter une certaine sérénité. Devant lui, Gréory Proment a livré un match égal à lui même, plein de combativité du début à la fin, même s'il a déjà fait mieux dans ses transmissions de balle notamment. A ses côtés, Sambou Yatabaré peut s'estimer heureux de ne pas avoir été expulsé, lui qui met "taquet" sur "taquet" pour durcir l'entre-jeu caennais. Mais c'est certainement avec une telle combativité un une telle réussite offensive que Malherbe obtiendra son maintien en Ligue 1 en mai prochain.



Les appréciations

Thébaux : B+. Sans lui, Malherbe n’aurait sûrement pas ramené trois points de Bordeaux, même si sur le but refusé de Gouffran, il est bien aidé par le corps arbitral qui signale un hors-jeu imaginaire. Mais ses trois parades de grande classe devant Anthony Modeste et Fahid Ben Khalfallah, ne doivent rien à personne.

Inez : C. Souvent dépassé par la vitesse du jeu bordelais, il a connu une soirée délicate. Il a souvent été mis en difficulté sur son côté par lesmontées et les bons centres de Benoît Trémoulinas. Mais qui ne l'est pas ? Il couvre Anthony Modeste sur le but de l’attaquant girondin. Sûrement le genre de match qui lui permet de continuer à apprendre au plus haut niveau.

Leca : C-. Son manque de vitesse et le fait d’avoir tardé à relancer à deux reprises, auraient pu lui coûter plus cher. Sorti en début de deuxième mi-temps, il n’a pas eu le temps de se rattraper.

Seube : B-. Mieux que contre Lorient il y a une semaine, le capitaine caennais a rassuré la défense. La vitesse d'Anthony Modeste aurait pu lui être plus fatale s'il s'était montré plus réaliste.

Tafforeau : B-. Solide pour un match de reprise, même si lui aussi à eu du mal à faire avec la vitesse des attaquants bordelais.

Yatabaré : B. Précieux à sa manière au milieu de terrain pour durcir l’entre-jeu caennais, il n’a pas été loin de l’expulsion si l’arbitre s’était montré plus sévère. A créditer de nombreuses récupérations de balle.

Proment : B-. Sa simple présence rassure le groupe. Il a manqué quelques passes qui paraissaient pourtant simple.

Marcq : D. A l’exception d’une bonne transversale en première période qui accoucha d’une bonne action, il a connu un match compliqué, même s'il a besoin de joué pour retrouver son meilleur niveau. Il a peiné en deuxième mi-temps quand il a été placé dans l’axe central derrière pour remplacer Grégory Leca. Il est à l’origine de la grave blessure de Yoan Gouffran, en le taclant par derrière, et du but girondin après avoir effectué une relance catastrophique.

Hamouma : A. Décisif sur les deux buts caennais, avec un passe pour Traoré et un but à quelques minutes du coup de sifflet final, il a permis à Caen de faire la différence devant. Ses excellentes performances du moment ne manqueront pas de taper dans l’oeil de clubs plus huppés que le Stade Malherbe.

El Arabi : B-. Assez discret, il a cependant été précieux en première mi-temps dans certaines phases de conservation du ballon. Il aurait même pu ouvrir le score sur un bon enchaînement en tout début de rencontre.

Traoré : B+. Ô combien précieux dans ce genre de match, Kandia traoré a joué l'une de ses meilleures partitions cette saison. Dommage qu'il n'ait pas eu plus de ballons en deuxième mi-temps.

Audio > la chronique "Tendance Malherbe" diffusée le dimanche 13 février sur Tendance Ouest.