Paris (AFP). Valls: pas de hausse des tarifs péages autoroutiers en 2015

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé mercredi qu'il n'y aurait pas de hausse des tarifs autoroutiers en 2015, dans un discours sur l'investissement à l'Elysée. M. Valls a annoncé "500 millions d'investissements supplémentaires dans les infrastructures et les projets de transports, dont 300 millions à l'Afitf (agence de financement des infrastructures de transport de France) sur trois ans sans hausse des tarifs des péages en 2015". Dans un long discours énonçant une série d'annonces pour relancer l'investissement des entreprises, encore trop atone en 2015, il a rappelé que le "plan de travaux autoroutiers a été validé" et représentera "3,2 milliards d'euros d'investissements". "Les discussions sont en cours avec les sociétés d'autoroutes, les travaux doivent être lancés au plus vite", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a également évoqué des "travaux concrets, nous pensons à la rénovation de nos routes nationales, doivent s'engager dans les plus brefs délais: c'est important pour le secteur des BTP, c'est important pour, notamment dans les territoires, les petites et moyennes entreprises dans les territoires". Le 10 mars, un groupe de travail sur les autoroutes avait rendu ses conclusions à M. Valls en souhaitant notamment une contribution supplémentaire des sociétés concessionnaires au financement des infrastructures. Le groupe a en revanche jugé "particulièrement aventureux" de se lancer dans un processus de résiliation des concessions autoroutières, qui rendrait nul et non avenu le plan de relance de 3,2 milliards d'euros dans la balance, selon un communiqué de ses membres socialistes. De même source, le groupe "s'est mis d'accord sur l'augmentation de la contribution des concessionnaires autoroutiers au financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)". Les recettes issues de l'écotaxe, abandonnée fin 2014, devaient notamment être affectées à l'AFITF, dont le budget a été maintenu pour 2015 par l'extension aux poids lourds de la hausse de quatre centimes par litre de la taxe sur le gazole.

