Paris (AFP). La grève des contrôleurs aériens perturbe fortement le ciel

La grève de deux jours lancée par le premier syndicat des contrôleurs aériens perturbait mercredi fortement le ciel, mais sans entraîner de pagaille, l'aviation civile ayant demandé en amont aux compagnies de supprimer 40% de leurs vols et de prévenir les passagers. Le SNCTA, premier syndicat (49,8% aux dernières élections) parmi les 4.000 contrôleurs aériens, a appelé à des arrêts de travail jusqu'à jeudi pour réclamer des négociations spécifiques à leur profession. Notamment sur l'organisation du travail et le recul de 57 à 59 ans de l'âge limite de départ à la retraite des contrôleurs. Pour limiter les désordres, des contrôleurs ont été réquisitionnés et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé à toutes les compagnies de réduire de 40% leur programme de vols. Pour la journée de jeudi, elle communiquera en fin de matinée ses recommandations. HOP! Air France a prévu d'assurer mercredi un vol sur trois vers et au départ d'Orly et 60% au départ et à l'arrivée des aéroports de province. Mais "des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure", a prévenu le groupe, dont les vols longs courriers ne seront quasiment pas affectés. Dans les aéroports parisiens, les perturbations étaient en matinée "conformes aux prévisions" de la DGAC, selon une source aéroportuaire, avec uniquement des annulations "programmées", aucune dite "à chaud". Des retards de 30 minutes en moyenne étaient néanmoins signalés à Roissy, qui pourraient "devenir plus importants" en cours de journée. A Orly, près de 300 vols sur 700 (42%) ont été annulés pour la journée mais "ce n'est pas la pagaille", "le mouvement a été largement anticipé" et les passagers concernés "ont été reportés sur les vols suivants", selon une autre source aéroportuaire. - D'autres préavis - A Lyon Saint-Exupéry, deuxième aéroport de province, où 32% des vols sont annulés, les vols assurés partent avec 1h30 de retard, selon un porte-parole. A Nice, 1er aéroport en région, et Marseille, un tiers des vols étaient supprimés. Idem à Toulouse où patientaient en matinée 250 personnes dont les musiciens du groupe star des années 80 Emile et Image. Des élèves devant partir en voyage de classe à Hambourg s'apprêtaient à rebrousser chemin. "Les enfants sont très déçus", regrette David venu accompagner sa fille de 12 ans. "La compagnie propose de nous rembourser ou de décaler notre voyage d'un jour ou deux mais il parait que ça va être pire encore dans les prochains jours", se désole Marie, l'institutrice. Davantage d'annulations étaient recensées à Montpellier (78%). En revanche, la Corse était peu affectée, avec les trois quarts des vols garantis. Le SNCTA avait initialement programmé son action fin mars mais l'avait repoussée en raison du crash de l'A320. Il a finalement déposé plusieurs préavis: du 8 au 9 avril, du 16 au 18 avril et du 29 avril au 2 mai. Au total, "huit jours de grève" sur une période "de grands week-ends et de vacances scolaires", condamnée "avec la plus grande fermeté" par la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam). Le secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies a regretté, dans un communiqué mardi, que le syndicat "ait choisi la grève alors même que le dialogue social est déjà engagé" avec les syndicats de contrôleurs. Une première réunion est prévue le 13 avril pour discuter sur le "cadre et la méthode d'une négociation sociale, adaptée aux métiers du contrôle aérien", a-t-il précisé. "A la lumière de cette réunion, nous espérons pouvoir lever" les préavis, expliquait mardi à l'AFP Roger Rousseau, secrétaire national du SNCTA, en regrettant que cette réunion n'ait pas été programmée "avant". Le syndicat réclame que toutes les "problématiques spécifiques" du métier fassent l'objet de négociations à part avec les organisations représentatives des contrôleurs, et non au niveau de l'ensemble des personnels de l'aviation civile (où le SNCTA est à ce niveau la troisième organisation avec 19,6% des voix).

