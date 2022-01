Paris (AFP). Aliot (FN): désaccords politiques désormais irréconciliables avec Jean-Marie Le Pen

Louis Aliot, vice-président du Front national, a estimé mercredi que "les désaccords politiques" avec Jean-Marie Le Pen étaient "désormais irréconciliables" après l'entretien accordée par le fondateur du FN à Rivarol, "torchon antisémite". Celui qui est par ailleurs le compagnon de la présidente du FN Marine Le Pen, écrit sur son compte twitter: "l'entretien de JMLP dans ce torchon antisémite est parfaitement scandaleux et nos désaccords politiques désormais irréconciliables". "C'est aussi mépriser les militants qui se battent tous les jours pour défendre nos valeurs contre un système de + en + liberticide", poursuit l'eurodéputé dans un second tweet. Louis Aliot, qui fut jadis directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, se réfère à un entretien à l'hebdomadaire d'extrême droite dans lequel le dirigeant frontiste multiplie les déclarations choc: défense de Pétain et des pétainistes, thuriféraires de la République qui le "gonflent", gouvernement "par des immigrés et des enfants d?immigrés à tous les niveaux", "Valls est Français depuis trente ans, moi je suis Français depuis mille ans" Jean-Marie Le Pen, 86 ans, avait déjà suscité une vague de condamnations par des dirigeants du FN pour avoir répété, jeudi dernier, ses propos sur les chambre à gaz "détail" de l'histoire. Louis Aliot cependant n'avait pas encore réagi.

