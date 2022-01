Aéroport de Roissy (France) (AFP). Grève du contrôle aérien: trafic perturbé dans les aéroports parisiens

La grève lancée par un syndicat de contrôleurs aériens entraînait mercredi matin des perturbations "conformes aux prévisions", dans les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy, où les compagnies ont annulé préventivement 40% de leurs vols, selon des sources aéroportuaires. "Les perturbations sont pour l'instant conformes aux prévisions" de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), a précisé peu avant 08H00 l'une de ces sources, évoquant "des annulations de vol programmées" et de "légers retards", à Roissy comme à Orly. En début de matinée, aucune annulation de vol de dernière minute, dite "à chaud", n'était signalée. "La situation va sans doute évoluer" en cours de journée, avec "des retards qui pourraient s'accumuler et devenir plus importants", a commenté cette source. A Roissy comme à Orly, la situation était calme dans les terminaux, les passagers ayant été prévenus à l'avance des annulations de vol. "Les compagnies ont fait le nécessaire. Pour le moment, il n'y a pas de difficultés", a assuré une seconde source aéroportuaire. Le SNCTA, premier syndicat (41%) parmi les 4.000 contrôleurs aériens, a appelé les aiguilleurs du ciel à des arrêts de travail du 8 au 9 avril, du 16 au 18 avril et du 29 avril au 2 mai. Il réclame des négociations, notamment sur l'organisation du travail et le recul à 59 ans de l'âge limite de départ à la retraite des contrôleurs aériens. Le SNCTA avait initialement déposé un préavis en mars, mais l'avait levé en raison de l'émotion suscitée par le crash de l'A320 dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pour limiter les désordres, la DGAC a demandé mardi aux compagnies aériennes de supprimer 40% de leurs vols mercredi, en invitant "les passagers à s'informer auprès de leur compagnie". Assujettis au service minimum, les contrôleurs aériens peuvent être réquisitionnés pour permettre d'assurer au minimum 50% du trafic. Dans un communiqué, le Secrétaire d'Etat aux Transports Alain Vidalies a dit regretter que le syndicat "ait choisi la grève alors même que le dialogue social est déjà engagé" avec les syndicats de contrôleurs. Une première réunion est prévue le 13 avril pour discuter sur le "cadre et la méthode d'une négociation sociale, adaptée aux métiers du contrôle aérien", a-t-il précisé.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire