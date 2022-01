Paris (AFP). Le roi du raï Cheb Khaled condamné pour plagiat pour son succès international Didi

Le "roi du raï" Cheb Khaled a été condamné vendredi par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir plagié la musique d'un auteur algérien, Cheb Rabah, pour la composition de son plus gros tube international, "Didi", a-t-on appris mardi auprès de leurs avocats. "C'est un succès qui reposait sur un mensonge", a commenté Me Jean-Marie Guilloux, avocat de Cheb Rabah. L'avocate de Cheb Khaled, Me Laurence Goldgrab, a annoncé son intention de faire appel du jugement.

