Futsal : Hérouville n'est pas mort

Sa victoire sur Faches Thumesnil, samedi 4 avril dans un gymnase en ébullition (6-4), lui permet de croire plus que jamais à sa survie dans l'antichambre de l'élite. Les trois victoires obtenues sur ses quatre dernières sorties, à comparer à l'unique succès décroché lors des treize rencontres précédentes, font de lui l'une des équipes en forme du championnat. Loin, très loin, de la formation chancelante vue en phase aller. "Ce n'est pas la même équipe qu'au début de saison, constate le capitaine Samir Alla. Il y a des individualités qui nous ont rejoints et un entraîneur (Christophe Violet). L'équipe progresse parce qu'elle s'entraîne plus, facilement deux à trois séances par semaine. Tout le monde adhère au projet – l'objectif du maintien – pour le club et surtout pour notre frère Aziz qui nous a quittés."

Pour se sauver, Hérouville doit commencer par accrocher la neuvième place actuellement occupée par Strasborug pour une meilleure différence de buts. Le choc entre les deux équipes en clôture de saison aura des allures de finale. Si les Hérouvillais l'emportent, ils disputeront un premier barrage à quatre, duquel deux équipes sortiront pour un deuxième tour décisif. Un parcours semé d'embûches mais clairement à la portée de cette formation talentueuse. Prochain match samedi 25 avril à Roubaix, huitième.