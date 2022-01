Marseille (AFP). Marseille: début du procès d'un trafic de bébés

Le tribunal correctionnel de Marseille a commencé à juger mardi matin 10 personnes soupçonnées d'avoir pris part à un trafic de nourrissons, une affaire qui a éclaté en juillet 2013, lorsqu'une transaction supposée - un bébé contre 9.000 euros et une BMW - a été mise au jour par la police. C'est "un dossier de commerce d'êtres humains", a expliqué le président du tribunal à l'ouverture de l'audience, "un puzzle de 2.000 pièces construit autour de quatre naissances" avec "au total, 37 faits délictueux (..) reprochés aux différents prévenus". L'une des prévenues, Fana Moise, la mère d'un des bébés vendus, est absente. Au total, neuf personnes se sont présentés devant le tribunal, dont quatre comparaissent détenues. Au coeur de ce trafic, selon l'accusation, un Roumain de 35 ans, Ilie Ionita, et les compagnons de ses trois soeurs, Valeriu Rosu, 42 ans, Florian Stan, 33 ans, et Florin Coman, 25 ans. Tous les quatre sont poursuivis pour traite d'êtres humains et ils encourent 10 ans d'emprisonnement. En juillet 2013, une dénonciation anonyme attire l'attention des services de police sur un accouchement qui vient d'avoir lieu à Marseille. La mère, une jeune Roumaine qui vient de donner naissance à un garçon, a intrigué le personnel soignant par ses pleurs fréquents. Un couple est également fréquemment remarqué auprès d'elle dans sa chambre. Selon l'accusation, il n'y a pas de doute: le couple en question, Mike et Carmen Gorgan, des gens du voyage, ont acheté le bébé qui vient de naître. Sa mère n'est autre qu'une des soeurs d'Ilie Ionita, Daniela, dont le compagnon est Valeriu Rosu. Au cours de l'instruction, tous les protagonistes démentent un achat, multiplient les déclarations contradictoires mais peinent à expliquer pourquoi les époux Gorgan ont donné en tout 9.000 euros et une BMW à Valeriu Rosu et Ilie Ionita, le compagnon et le frère de la maman. L'enquête fait rapidement le rapprochement avec un autre cas en Corse. Deux autres cas de vente, qui n'ont pas abouti, sont également mis au jour par les enquêteurs.

