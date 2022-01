Tokyo (AFP). Japon: à 100 ans, elle décroche un record du monde de natation

Mieko Nagaoka, une Japonaise de tout juste 100 ans, a réussi à boucler une course de 1.500 m lors d'une compétition de nage libre en petit bassin, un exploit qu'aucun autre centenaire dans le monde n'avait réussi avant elle. Seule à concourir dans la catégorie 100 à 104 ans, elle a accompli ce défi en 1 heure 15 min 54 sec samedi dans la préfecture de Ehime (ouest), en optant pour le dos crawlé, sous les applaudissements d'un public enthousiaste. Certes, Mme Nagaoka est loin de la performance réalisée par l'Américaine Katie Ledecky, de 82 ans sa cadette, qui détient le record de la discipline sur cette distance avec un chrono de 15 min 28 sec 36/100. Mais la vieille dame n'en a cure. Elle espère désormais voir sa course homologuée par le Guinness World Records, et ne compte pas s'arrêter là: "Je veux nager jusqu'à l'âge de 105 ans si je parviens à vivre aussi longtemps", a-t-elle dit à l'agence de presse Kyodo. Mme Nagaoka n'a commencé à nager qu'à l'âge de 80 ans dans le cadre d'un programme de rééducation d'un genou malade, selon la même source. Débutante à l'époque, elle s'est prise au jeu et enchaîne depuis les records. Elle avait déjà parcouru 1.500 mètres dans un bassin olympique à l'âge de 99 ans et a publié l'an passé un livre relatant ses prouesses sportives. Il y avait près de 59.000 centenaires répertoriés au Japon en septembre dernier, dont 87% de femmes, selon les statistiques officielles du ministère de la Santé. Parmi eux, plusieurs demeurent très alertes et n'ont rien à envier aux jeunots. Ainsi, Hidekichi Miyazaki, vieillard de 104 ans, peut se prévaloir du record du monde du 100 mètres des 100 ans et plus avec 29,83 secondes, ce qui lui a valu le surnom de "Golden Bolt" - en référence à la star de l'athlétisme Usain Bolt.

