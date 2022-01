Frero Delavega, Cali et vos sorties club du week-end

Votre soirée concerts

Ce samedi soir c'est le Rouen Reggea Town au Zénith de Rouen avec Broussaï, Scars ou encore Danakil. Comptez 33 euros l'entrée.

Cali fait étape au 106, l'occasion de découvrir ses nouvelles chansons dont « la vie est une menteuse ».

Sinon la paire Frero Delavega s'arrête au Cargö à Caen à partir de 20h30.

Dans vos clubs

Venez fêter les 4 ans du Koncept à Lessay avec Adixia et Paga des Marseillais en Thaïlande ou encore des Cht'is Jet Set. Séances photos et dédicaces avec Champagne shower.

A l'Apocalypse New à Hambye c'est pour une nuit ou pour la vie, un petit coup de pouce pour trouver l'âme sœur pendant la nuit des célibataires. Entrée offerte à tous entre 22h30 et 23h30.

Be Hype Never Sleeps au Palais à Caen, soirée hip-hop, afro beat et dancehall en perspective. Ce sont toutes les dernières nouveautés mixées par les plus grands Dj's parisiens.

Dans la même veine, soirée Dancehall Connection au Plan B à Males au lieu dit les Margottières.