Madrid (AFP). Espagne: le chômage poursuit son repli en mars

Le nombre de chômeurs a poursuivi son repli en Espagne en mars, reculant de 60.214 sur un mois, mais reste à un niveau élevé avec 4,45 millions de demandeurs d'emplois, selon des chiffres publiés lundi. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée sur un mois de mars en 13 ans, souligne le ministère de l'Emploi dans un communiqué. Le pays avait déjà enregistré un repli du nombre de chômeurs d'environ 13.500 en février et cette tendance s'est accélérée en mars avec l'emploi de saisonniers en vue des vacances de Pâques. Ces chiffres "montrent clairement la consolidation d'une évolution solide et positive du marché du travail", se félicite la secrétaire d'Etat à l'Emploi, Engracia Hidalgo, citée dans le communiqué. Après cinq années de récession ou de stagnation, l'Espagne a renoué avec la croissance, enregistrant une progression de 1,4% de son Produit intérieur brut (PIB) en 2014. Son ministre de l'Economie Luis de Guindos pense que l'économie pourrait continuer à croître pendant cinq ans, à des taux pouvant atteindre entre 2,5 et 3%. Le ministère ne donne pas de taux de chômage et ne comptabilise que les personnes inscrites sur les listes des agences pour l'Emploi. Selon l'Institut national de la statistique (INE), qui, lui, comptabilise les personnes recherchant activement un travail, qu'elles soient inscrites ou non sur ces listes, ce taux s'élevait fin 2014 à 23,7%. L'INE à cette date comptait 5,46 millions de chômeurs.

