Mine d'or TV

On va prochainement revoir Sofia Essaïdi à la télévision. L'ancienne candidate de la star academy a eu le 1er rôle de la comédie musicale Cléopatre de Kamel Ouali. On la reverra sur TF1 dans l’émission Danse avec les stars, bien qu'elle se soit blessée lors des répétitions. La 1ère émission sera diffusée samedi soir et la compétition durera 6 semaines.

Et puis nous verrons la chanteuse et danseuse sur france 2 où elle reprend son rôle d'Aïcha, une jeune fille de banlieue qui veut tout faire pour s'en sortir. Dans ce 2ème épisode elle a trouvé un job à Bobigny et doit faire ses preuves. Le 3ème épisode est déjà en boite. Pour revoir Aïcha, RDV sur france 2 le mercredi 2 mars.



Bonne nouvelle pour les amateurs de fiction française, tout le monde va pouvoir découvrir la mini-série Carlos, produite par Canal+ et diffusée il y a quelques mois sur cette même chaine. Depuis elle a été multi récompensée à travers le monde: Golden Globe de la meilleure mini-série, prix de la meilleure fiction tv aux Trophées du Film Français, Prix du meilleur réalisateur pour Olivier Assayas aux Los Angeles Film Critics Association (ex-æquo avec David Fincher)... Sachez que la série sera visible en clair, ce sera sur arte, mais il faudra encore patienter puisque le RDV est fixé aux téléspectateurs en mai prochain.



En parlant de série et de canal+, sachez que la saison 5 inédite de Dexter arrive en France. Ce sera sur la 4 à partir du jeudi 3 mars à 20h45.