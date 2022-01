Melun (AFP). Morts sur les routes: baisse en mars, le gouvernement serre la vis

Le nombre de morts sur les routes françaises a baissé de 11% en mars par rapport au mois de mars 2014, un chiffre "encourageant" que le ministre de l'Intérieur espère confirmer grâce un arsenal de 26 mesures comprenant notamment l'interdiction du kit mains libres au volant. Après deux mois de hausse en janvier et février et un bilan 2014 négatif avec la première hausse annuelle enregistrée en douze ans, Bernard Cazeneuve s'est félicité de chiffres "prometteurs" pour le mois de mars. "Mais il faut continuer à agir et nous agirons sans relâche avec la volonté d'atteindre nos objectifs", de tomber sous la barre des 2.000 morts à l'horizon 2020, a-t-il dit lors d'un point-presse à la préfecture de Seine-et-Marne à Melun. Trente vies ont ainsi été sauvées le mois dernier, par rapport aux 256 perdues en mars 2014. Afin de poursuivre cette diminution, Bernard Cazeneuve a annoncé fin janvier un plan de 26 mesures visant "à mieux protéger l'ensemble des usagers de la route, les plus vulnérables - tels les piétons, les cyclistes et usagers de deux-roues - comme les automobilistes". Ce plan "pragmatique et ambitieux" concerne tous les comportements dangereux susceptibles de provoquer des accidents: vitesse, alcool, drogue, usage du téléphone Parmi les mesures annoncées, l'abaissement du taux légal d'alcoolémie de 0,5 à 0,2 gramme par litre de sang pour les jeunes conducteurs (moins de trois ans de permis, ou moins de deux ans s'il ont suivi la conduite accompagnée) entrera en vigueur d'ici au 30 juin. "Il y a tout un travail à faire pour sensibiliser les jeunes au risque de la conduite après avoir consommé des stupéfiants ou de l'alcool", avait déclaré plus tôt dans la journée le ministre lors d'un déplacement sur le péage de Fleury-en-Bière sur l'A6 à l'occasion d'une opération de la gendarmerie pour le week-end de Pâques. Un conducteur belge de 28 ans, Diederik Hermand, y a été contrôlé à 183 km/h au lieu de 130 juste avant l'arrivée du ministre au péage. Il s'est vu retirer son permis sur le champ, et sa voiture, une BMW 320, a été immobilisée. "Je sais que c'est dangereux, mais bon", a-t-il reconnu. - Sanction et prévention - Le début de ce long week-end a déjà été marqué par deux accidents mortels, l'un survenu en Seine-et-Marne avec la mort d'un jeune sapeur-pompier volontaire et l'autre à Nogent-sur-Seine, où une personne est morte dans un choc frontal. La baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines portions de route sera également testée à partir de cet été, selon le ministre. Les trois portions d'axe retenus pour cette expérimentation seront annoncées le 11 mai prochain devant le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) et cette mesure sera observée pendant deux ans. Une autre mesure-phare de ce nouvel arsenal va être l'interdiction de conduire une voiture ou un deux-roues avec un kit mains libres sur les oreilles. Seul le kit bluetooth (sans fil, ni oreillette) sera autorisé. "Ce plan ne constitue pas un solde de tout compte, il peut à tout moment être amélioré, amendé, approfondi", a insisté Bernard Cazeneuve, appelant à trouver le bon équilibre entre sanction et prévention. "Il faut convaincre, faire de la pédagogie, mais aussi faire en sorte que le droit passe lorsque les comportements se relâchent", a-t-il estimé. "La route peut être dangereuse, des vies peuvent être brisées, des familles peuvent être détruites", a-t-il rappelé. Le nombre de morts sur les routes avait atteint 3.388 en 2014, une hausse de 3,7% par rapport à l'année 2013.

