"How i needed you", c'est le troisième single de PUGGY. Une merveille !

Magnifique partie guitare, en finesse, un piano sensible et dynamique, une contruction mélodique parfaite, une voix exceptionnelle.

NEWS BONUS

Réédition de l’album Something You Might Like toujours disponible avec 3 inédits dont la reprise de Father & Son de Cat Stevens pour la B.O.F de Largo Winch II

En tournée dans toute la France à partir de mars 2011.