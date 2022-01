Nairobi (AFP). Kenya: cinq arrestations en lien avec les attaques de l'université de Garissa

Cinq personnes ont été arrêtées et étaient interrogées au Kenya en lien avec l'attaque par un commando islamiste jeudi de l'université de Garissa, qui a fait 148 morts, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur. "Nous les soupçonnons d'être des complices des assaillants () nous tentons d'établir des liens" avec l'attaque, a déclaré à l'AFP Mwenda Njoka, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Selon le porte-parole, "deux personnes ont été arrêtées à l'intérieur du complexe de l'Université de Garissa". "L'un est un Tanzanien, nommé Rashid Charles Mberesero, il était caché dans le plafond de l'Université et était en possession de grenades. Le second est un vigile (qui est soupçonné d'avoir) aidé les assaillants à entrer () son nom est Osman Ali Dagane, c'est un Kényan d'ethnie somali", a-t-il détaillé. Jeudi, durant les près de 16 heures de siège à l'université, le ministre de l'Intérieur Joseph Nkessery avait annoncé l'arrestation d'un "présumé assaillant". M. Njoka a confirmé qu'il faisait partie des cinq suspects interrogés, sans autre détail. Les trois autres, suspectés d'être des "coordinateurs", ont été arrêtés "alors qu'ils tentaient de fuir vers la Somalie". Les corps de "quatre terroristes", tués dans l'assaut des forces de sécurité, ont été retrouvés dans l'université, selon les autorités kényanes. "Les examens médico-légaux et les investigations sont en cours", a poursuivi le porte-parole.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire