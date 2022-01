Sortir dans la Manche : mardi 7 avril

Jeudi, se tient à Avranches, le 5e salon de l'alternance. Si vous recherchez un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, rendez-vous salle Victor Hugo de 15h à 19h. Plus d'informations auprès de la Mission Locale du Sud-Manche.



Vendredi, l'espace culturel de Saint-Martin-de-Bréhal clotûre sa saison avec le concert de Jules. Rendez-vous ce vendredi à 21h à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal, retrouvez toutes les infos sur ville-brehal.fr



Dimanche, nouvelle édition de l'Agnelaise, une manifestation sportive organisée par l'association «Les Agnelets». Au programme 3 parcours VTT et 1 parcours cyclo au départ du magasin «Cycles VRC». Le premier départ sera donné à 8h30. Inscription sur place le jour même. Plus d'infos sur la page Facebook «Les Agnelets – section VTT».