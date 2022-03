Un mort sur le tournage de NCIS.

Canal + a annoncé la retransmission régulière de grandes affiches européennes de football en 3D. Au programme notamment, les matches OM / PSG ou encore Real Madrid / Barcelone. Préparez vos lunettes !!



C'est la première fois que la cérémonie des Victoires de la musique se déroule en deux temps. Mercredi soir, plusieurs artistes ont déjà été récompensés en direct sur France 4 parmi lesquels on retrouve Ben L'Oncle Soul sacré « artiste révélation scène », ou encore Gaëtan Roussel récompensé pour son album « Ginger ». Le groupe Indochine a quant à lui reçu une victoire d'honneur pour l'ensemble de la carrière du groupe. La deuxième partie aura lieu le 1er mars sur France 2 et sera présenté par Marie Drucker et Aline Afanoukoé. Six récompenses seront décernées lors de cette soirée. Parmi les nommés, on retrouve Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Gaëtan Roussel, Asa, Coeur de Pirate, ou encore Vanessa Paradis.



Drame sur le tournage de NCIS en Californie : mercredi après-midi, un membre de la sécurité a trouvé la mort après avoir été percuté par une fourgonnette. La production de la série américaine a été suspendue et on ignore encore quand reprendra le tournage.



La sélection télé du jour, c'est la diffusion du premier épisode de la saison 8 inédite en France d'NCIS ce soir sur M6. A 20h45, vous pourrez suivre "L'araignée et la mouche", puis ensuite, M6 nous ressert les 2 premiers épisodes de la saison 3 (diffusés pour la première fois en 2006, donc ne ratez pas l'heure de 20h45 pour l'épisode 1 de la saison 8, car les épisodes diffusés ensuite, on les a déjà vu.





