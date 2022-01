L’Origami à la Foire de Rouen

Eric Vigier expose ses merveilleuses créations en papier plié, et réalise des sculptures en public. « On suppose que les premiers Origamis étaient chinois, le papier ayant été créé en Chine, explique l’artiste. Mais les premières traces écrites datant de 800 à 1000 ans au Japon, un pays qui a beaucoup utilisé l’Origami pour un aspect cérémonial, et a conservé cette tradition. »

Sur sa table, les visiteurs de tous âges pourront admirer des sculptures d’animaux réalisées grâce à une seule feuille pliée. Pour les modèles plus complexes, notre spécialiste, passionné depuis ses 17 ans, utilise une technique à base d’eau : « Je réexploite une technique particulière de l’Origami appelé le Wet Folding, mise au point dans les années 70 par un grand Maître, Akira Yoshizawa, qui pliait le papier mouillé, nous dit Eric. Cette technique me permet de mieux modeler et d’avoir une sculpture qui ne bougera plus. »