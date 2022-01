Le Trio Joubran à la MDU

Plébiscité par le public et enchaînant les tournées en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, le trio séduit par son authenticité et par l'universalité de ses mélodies enrichies par leur percussionniste, l'expert Youssef Hbeisch. La pratique du oud est un héritage familial qui se prolonge par eux depuis quatre générations. Fils de luthier, Samir, Wissam et Adnan font vibrer les cordes de leur oud et les cœurs en unisson. Leur maîtrise exceptionnelle de l'instrument n'a d'égal que leur désir de partage d'émotions. Ce n'est donc pas par hasard si le trio est sollicité par le 7e art pour des bandes originales que ce soit pour le film primé à Cannes de Nassima Amaouche Adieu Gary ou pour Le dernier vol de Karim Dridi. Leur musique élève et transporte.

Pratique. Vendredi 3 avril à 20h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 15€. Tél. 02 32 76 93 01