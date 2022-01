La grève devrait durer tout ce week-end de Pâques, alors que la base logistique ornaise livre 72 supermarchés de Basse-Normandie, de Mayenne, et de la Sarthe, qui pour certains, commencent à connaître de sérieux manques d'approvisionnement en produits secs et en produits frais. Les fournisseurs, eux, continuent eux de livrer la base de Magny, où notamment les produits frais s'entassent et vont être rapidement périmés.

Le mouvement de grève a été décidé après l'annonce de la fermeture du site ornais sous 3 ans. Avec les intérimaires, cela condamne 200 familles du sud du Bocage ornais, qui vont se retrouver sans emploi.

Au niveau national, une vingtaine de bases logistiques du groupe de grande distribution seraient touchées. De source syndicale, selon les ultimes arbitrages de l'enseigne de supermarchés, c'est entre 1500 et 4000 emplois qui vont être supprimés.

A Magny le Désert, le plan de fermeture devrait être bouclé avant l'été prochain. Les salariés veulent le retour de leur direction à la table des négociations, et obtenir de meilleurs conditions de départ, de l'ordre d'1 mois de salaire brut par année d'ancienneté. Mickaël Aumoitte, responsable syndical CFDT:

Deuxième jour de grève à la base logistique Intermarché de Magny le Désert Impossible de lire le son.

Les salariés ornais ont reçu le soutien du maire de la Ferté Macé Jacques Dalmont, du conseiller départemental José Collado, du député Joaquim Pueyo, et du président du Conseil Régional de Basse-Normandie Laurent Beauvais.

Ce vendredi soir, les grévistes viennent de décider de reconduire leur mouvement jusqu'à lundi soir 6 avril.