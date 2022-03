Une nouvelle star est née sur le net ... Une vidéo tourne actuellement et fait le buzz avec déjà près de 25 millions de vues sur Youtube.

Il est devenu une vedette en quelques minutes.



La première fois que ce clip a été diffusé, c'était dimanche à la télévision américaine pendant l'une des coupures pub du superbowl américain suivi par plus de 106 millions de téléspectateurs.



Il s'agit de la publicité de la marque allemande Volkswagen où l'on voit un mini Dark Vador qui essaye en vain d'utiliser la force sur les objets qui l'entourent.



Il finit par animer la voiture de son père.



Depuis sa diffusion à la télévision, cette pub connait une seconde vie sur la toile, elle a été visionné plus de 25 millions de fois sur YouTube sur le compte officiel.



L'engouement est tellement fort, que mini Dark Vador, incarné par cet enfant du nom de Max Page, a dû dévoiler son identité et son visage à la télévision américaine ces derniers jours.



Un petit garçon de 6 ans a retiré son masque et a, d'après certains, une étrange ressemblance avec Jake Lloyd (le jeune Anakin Skywalker dans l'Épisode I : La menace fantôme), et d'autres voient en lui Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker.



Faites vous votre propre opinion en visionnant la pub et l'extrait où il retire le masque à la télévision américaine.

