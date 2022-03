Le nouveau Lenny Kravitz - video

Le chanteur américain Lenny Kravitz annonce le nom et la date de sortie du premier single de son nouvel album "Black & White America".

Le titre de ce nouveau single est "Come On Get It" et il sera disponible le 20 février.

Un titre qu'il a interprété pour lancé la saison NBA aus Etats-Unis et qui circule sur la toile américaine.

Comme la plupart de stars planétaires, Lenny Kravitz communique avec ses fans sur sa page Twitter, il y a quelques jours, il écrivait : "Au travail à Miami. Soyez prêts pour la sortie de 'Black & White America' et la tournée mondiale".

Nous sommes prêts Lenny !

Découvrez la prestation de Lenny Kravitz en ouverture de la saison NBA, c'est très bon...