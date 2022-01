Paris (AFP). Radio France: grève reconduite, défiance contre Gallet

Une motion de défiance a été votée vendredi contre Mathieu Gallet, PDG de Radio France, et la grève a été reconduite jusqu'au mardi 7 avril au matin, ont indiqué les syndicats à l'AFP à l'issue d'une assemblée générale. "Mathieu Gallet a dit que Radio France risquait de ne pas passer l'été, lui doit partir sans délai", dit le texte de la motion votée lors d'une assemblée générale qui se tenait au 16e jour du mouvement. "Au-delà de sa défense pathétique et de sa stratégie de communication, Mathieu Gallet persiste dans son mépris du dialogue social", souligne le texte. Mathieu Gallet, qui a exclu jeudi de démissionner, doit présenter mercredi, lors d'un CCE extraordinaire, son plan stratégique destiné à redresser les comptes du groupe public déficitaire. Le mouvement de grève, l'un des plus durs de l'histoire de la Maison ronde, est entré vendredi dans sa troisième semaine.

