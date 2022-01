« SIX ONE Rétrospective » dans le centre ville d'Alençon !

En plein hyper centre-ville d'Alençon, le magasin où était installée l'ex La Halle, dans les rues piétonnes, fermé depuis des années, rouvre ses portes uniquement ce samedi 4 avril.

C'est à l'occasion du premier anniversaire de la marque locale SIX ONE, des vêtements en coton bio, créés et conçus à Alençon, par l'équipe qui crée aussi, par exemple, la ligne du rapeur Orelsan. Cette opération très éphémère de dynamisation du centre ville a été imaginée par l'équipe de Jérôme Verrier, le créateur de la gamme de vêtements griffés Six One … comme 61, le numéro du département de l'Orne :

Il ne s'agit pas seulement de vendre T-Shirts, Sweet-Shirts, et autres chemises. Si quatre collections ont déjà été créees et 200m² réservés pour les exposer... 200 autres m² seront transformés en espace scénique ! Toute la journée, concerts, danseurs, stylistes, graphistes, vidéo... : du jamais vu à Alençon ! De quoi faire participer tous ceux qui, dans l'agglomération, sont associés à la diffusion de la marque.

Cette opération est soutenue par l'association Shop In Alençon, des commerçants de la ville. Mathilde Tréton, manageuse de ville :

Six One Rétrospective, c'est samedi 4 avril de 9h à 19h, Rue aux Sieurs. Toutes les animations sont gratuites. C'est bien sûr avec Tendance Ouest et quelques 2000 chocolats siglés « Six-One » seront distribués durant cette journée !

















