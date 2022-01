Trie-Château (France) (AFP). Hollande sur l'emploi: souplesse ne veut pas dire précarité

Le président François Hollande a estimé vendredi que "donner plus de souplesse" aux entreprises sur l'emploi ne signifiait pas "créer de la précarité pour les salariés". "Si nous voulons donner plus de souplesse, si nous voulons faciliter la vie des entreprises, il ne peut pas être question de créer de la précarité pour les salariés", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une visite aux Forges de Trie-Château (Oise). "Les salariés doivent avoir aussi une vision de leur avenir", a poursuivi M. Hollande, alors que s'ouvre vendredi à Paris la conférence destinée à faire le bilan de la dernière réforme du marché du travail en 2013, autour du ministre du Travail, François Rebsamen. La question de la remise en cause du contrat de travail, que préconisent patronat et économistes libéraux et que refusent les syndicats a été remise sur le tapis après la défaite de la majorité aux départementales. Le Premier ministre, Manuel Valls, a eu beau assurer mardi que "la remise en cause du CDI n'est pas dans les projets du gouvernement", l'inquiétude s'est installée. Se voulant rassurant, M. Hollande a poursuivi: "Je parlais de la confiance des chefs d'entreprise pour investir, il y a aussi la confiance des salariés pour consommer, pour acheter, pour s'équiper". Il a plaidé pour qu'ils aient "une conception longue de leur vie", sans "être toujours dans l'inquiétude du lendemain". Il a ainsi cité trois réformes intervenues depuis le début de son quinquennat: le compte formation pour chaque travailleur, le compte pénibilité et la possibilité donnée à chaque salarié de ne pas changer de mutuelle en changeant d'entreprises, résumant l'ensemble en un "compte personnel d'activité". Le président a en outre rappelé que des mesures seraient annoncées "en juin" pour favoriser l'emploi dans les très petites entreprises. "C'est là où l'embauche se fait: des entreprises de moins de dix salariés, de moins de vingt salariés, sont celles, quand la reprise est là, qui craignent les procédures, la longueur d'un certain nombre de dispositifs", a insisté le chef de l'Etat.

