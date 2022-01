"Life Paint" le spray réfléchissant pour cyclistes

Imaginez un monde ou vous n'auriez plus à porter de gilets fluorescents pour vous déplacer en vélo mais seulement votre casque, un monde de plus en plus proche grâce à "Life Paint". Il s'agit d'un spray réfléchissant permettant aux cyclistes d'être plus facilement visible en cas de sorties nocturnes.

Imaginé par le concepteur automobile suédois Volvo, la solution est à appliquer sur les vêtements, sur l’équipement et le vélo et a la particularité d'être totalement invisible sauf lorsque des phares de voitures ou des lampadaires sont à proximité.

Une petite révolution commercialisée uniquement à Londres pour l'instant, mais si le succès est au rendez-vous ce produit pourrait rejoindre les rayons de nos magasins français.

Retrouvez plus de détails sur le site de la marque et ci-dessous via la vidéo de présentation (en anglais).