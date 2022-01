Paris (AFP). Bygmalion: trois responsables de la campagne Sarkozy présentés aux juges

Trois responsables de la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy vont être présentés vendredi aux juges d'instruction en vue d'éventuelles mises en examen dans l'enquête sur un vaste système de fausses factures durant cette présidentielle, a-t-on appris de source judiciaire. Il s'agit de Guillaume Lambert, directeur de la campagne et aujourd'hui préfet de Lozère, du député UMP Philippe Briand, qui était trésorier, et d'un avocat du parti, Philippe Blanchetier, impliqué dans le suivi financier de la campagne. Ils étaient déférés vendredi matin au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris après 48 heures de garde à vue. Les enquêteurs ont la conviction qu'un système de fausses factures a été mis en place pour que l'UMP prenne en charge environ 18,5 millions d'euros de dépenses de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le but de la fraude était d'empêcher que ces dépenses soient inscrites au budget de campagne et n'explosent le plafond autorisé de 22,5 millions d'euros, qui a finalement quand même été dépassé. Dans ce but, la filiale de Bygmalion, Event and Cie, a émis des fausses factures à l'UMP pour des événements dont certains n'ont pas été organisés. Les juges d'instruction ont déjà mis en examen sept personnes: quatre anciens dirigeants de Bygmalion, dont trois ont reconnu la fraude, et trois anciens cadres de l'UMP, dont son ex-directeur général Eric Cesari, proche de Nicolas Sarkozy. Les juges veulent savoir précisément qui était au courant, qui a donné l'ordre et à quel moment de la campagne. Guillaume Lambert, Philippe Briand et Philippe Blanchetier participaient notamment aux réunions de "suivi financier" de la campagne, selon le témoignage d'une ancienne cadre de l'UMP mise en examen, Fabienne Liadzé. Guillaume Lambert a déjà affirmé qu'il n'avait jamais été question pour lui de fausses factures ni d'un maquillage des comptes. Signataire du compte de campagne, Philippe Briand avait également assuré n'avoir fait "que du propre". L'instruction est ouverte pour faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie. Elle a été étendue au délit de financement illégal de campagne électorale.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire