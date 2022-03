Un diner qui a du coeur pour votre Saint-Valentin

Entrée : Cœur de tartare de saumon



Plat : Ronde de petits cœurs et son foie gras



Dessert : Cœur moelleux au chocolat



Nécessite un moule en forme de cœurTemps de préparation : 5 minutesIngrédients :150 grammes de saumon frais50 grammes de saumon fumécitron / huile d'olive et aneth (fraiche de préférence)quelques feuilles de saladesPréparation : mixer le saumon frais et le saumon fumé. Assaisonner avec du citron, l'huile d'olive et l'aneth.Présentation : sur une assiette disposez votre moule en forme de cœur et remplissez le de votre préparation. Si vous n'avez pas de moule, façonner votre cœur à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette.Décorez avec une ou deux feuilles de salade.Temps de préparation : 30 minutesIngrédients :4 tranches de foie gras entier prêt à consommer5 grosses pommes de terrebaies de poivredu poivre concasséCiboulettePréparation : dans une casserole, faites cuire les pommes de terre entières dans de l'eau salée jusqu'à ce qu'elles soient cuites, mais fermes.Epluchez-les et coupez-les en tranches épaisse dans le sens de la longueur. Découpez plusieurs petites cœurs et maintenez-les au chaud. Vous pouvez les faire revenir dans de la matière grasse (huile d'olive, beurre) pour les dorer et leur donner du croquant.Sur chaque assiette, placer deux tranches de foie gras au centre, les parsemer de poivre concassés. Réaliser, tout autour, une ronde de petits cœurs de pomme de terre, sur lesquels vous disposez les baies de poivre.Terminez la décoration avec la ciboulette en branche.Préparation : 20 minutesCuisson : 25 minutes (thermostat 6 / 180 °)Ingrédients :120 grammes de chocolat riche en cacao120 grammes de beurre (en prévoir pour le moule)80 à 100 grammes de sucre glace3 œufs1 cuillère à soupe de farine (en garder pour le moule)Préparation :Préchauffez le fourBeurrez et farinez un moule en forme de cœur convenant pour 2 personnesCassez le chocolat en morceaux et faites le fondre au bain-marie ou au micro-onde avec le beurre en morceaux.Délayez jusqu'à obtention d'une pâte onctueuseAjoutez le sucre glace, incorporez les œufs un à un, en battant la pâte au fouet à main, puis la farine.Verser la préparation dans le moule et enfourner à mi-hauteur. Laissez cuire 25 minutes.Servir tiède.Bonne dégustation !