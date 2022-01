Limoges (AFP). Natation: Lacourt devant Stravius et Manaudou en séries du 50 m dos

Le champion du monde en titre sur 50 m dos, Camille Lacourt, a signé le 1er temps des séries sur la distance, devant son dauphin aux Mondiaux, Jérémy Stravius alors que Florent Manaudou a réalisé le 4e chrono, lors des Championnats de France, jeudi à Limoges. Lacourt a été le plus rapide en séries en 24 sec 64, devant Stravius (24.89) et Manaudou (4e, 25.60), champion du monde en petit bassin en décembre 2014, record du monde à la clé. L'affrontement en finale en début de soirée (19h20) entre les trois champions promet d'être très haletant alors qu'il n'y a que 2 places de disponibles pour les Mondiaux-2015 cet été à Kazan (2-9 août). "Ca fait du bien d?avoir nagé vite ce matin", a dit Lacourt, battu la veille sur sa course, le 100 m dos, par Stravius. "J'ai essayé de passer à autre chose mais ça trotte dans la tête de faire une si mauvaise course. Là je me sentais bien, les dix derniers mètres il me reste encore un peu de jus, ce soir ça va être une belle bagarre à moi de ne pas me crisper et de les faire crisper". Victorieux la veille, Stravius sait qu'il n'est pas le favori sur 50 m dos. "En finale, je serai présent et il faudra compter sur moi. J'entends bien jouer les trouble-fête avec Camille et Flo. Camille a prouvé qu'il était largement le favori dès les séries en relâchant dès les 5 derniers mètres", a dit un Stravius très détendu. Manaudou, lui, n'a pas caché son plaisir à perturber le jeu des deux grands spécialistes du dos. "Je suis l'outsider, j'aime bien ça. J'ai envie de nager vite et d'avoir un billet pour Kazan. Ils ont déjà nagé vite hier (mercredi), surtout Jerem, et Cam est un spécialiste de 50", a glissé Manaudou, encore peu habitué à nager le 50 m dos.

