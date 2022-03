Dexter Saison 5 … Arrivée programmée le jeudi 3 mars 2011 sur Canal Plus.

Ça y est. On connait enfin la date à laquelle les fans de la série Dexter pourront suivre la saison 5 sur Canal Plus. La chaîne diffusera la suite de cette excellente fiction américaine dès le 3 mars prochain. Après la fin sanglante de la saison 4, comment Dexter va-t-il surmonter la catastrophe qu'il vient de vivre ? Réponse dans quelques jours.



Annoncé comme le programme phare des prochains jours, "Danse avec les stars", la nouvelle télé-réalité de TF1 commence mal. La chanteuse Sophia Essaidi qui doit participer au programme s'est blessée lors des répétitions. Cet accident remet-il en cause sa présence dans l'émission ? Non. Elle a confié au magazine Télé 7 jours qu'elle tenait à faire le premier prime. Rendez vous samedi sur TF1 pour suivre en direct sa prestation.



Sur TF1 également, ce soir le Président de la République sera face à un panel de télespectateurs pour répondre aux questions qui préoccupent les français. «Paroles de Français», c'est à l'issue du JT avec Jean-Pierre Pernaut.



La selection télé de l'expresso, c'est la suite de "The Good Wife" sur M6. Cette très bonne fiction américaine avec Julianna Margulies (l'ex-infirmière Hattaway dans Urgences) et Chris Noth (Mr Big dans Sex And The City). Dès 20h45, vous pourrez suivre 4 nouveaux épisodes.