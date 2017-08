Les déchets chimiques ne vont pas à la poubelle !

Le 29 août 2017 à 18:55 Par : Gilles Anthoine

La société à but non lucratif EcoDDS mène une opération de sensibilisation auprès du grand public sur la plage d'Étretat (Seine-Maritime), les 29 et 30 août 2017. Objectif: que les particuliers acquièrent les bons gestes de tri pour les produits chimiques.