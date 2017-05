L'univers d'Harry Potter reconstitué en Lego par une passionnée de Normandie

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 à Clécy (Calvados), l'association Colibrick organise une exposition 100 % Lego, avec notamment les créations de sa présidente, Hélène Mercier, dédiés à la saga d'Harry Potter.

Le défi est de taille mais Hélène Mercier, 45 ans, est suffisamment passionnée pour le relever. Cette animatrice nature pour un office de tourisme n'est jamais contre reconstituer des paysages ou des décors en Lego. Sa dernière création ? Une dizaine de saynètes tirées des films d'Harry Poter. Elles seront présentées dans le cadre d'une exposition les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 à Clécy (Calvados).

Respecter les volumes

"C'est deux années de travail à raison de quelques heures par semaine", explique la présidente de l'association Colibrick, créée en 2014 et qui regroupe une quinzaine de passionnés, essentiellement dans le Calvados. Elle vient d'ailleurs régulièrement s'approvisionner dans deux points de vente de l'agglomération de Caen. "Le plus dur avec Harry Potter c'est de respecter les tons de la saga comme le beige notamment, peu produit par Lego, et bien sûr les volumes."

Ces difficultés ne l'ont pas empêchée de reproduire l'araignée de la forêt interdite, le combat du cimetière ou le chemin de traverse par exemple.

Son association est régulièrement appelée pour des expositions, comme sur la dernière Foire de Rouen (Seine-Maritime). Les publics scolaires, très demandeurs, ne sont pas en reste. Au-delà du jeu, il y a en effet un peu d'ingénierie dans la réalisation des dioramas. La reconstitution du Pont de Pégasus Bridge à Bénouville, avec le tablier qui se lève et se rabaisse pour un poids total de 70 kg, en est un bon exemple. Réalisée par Jean-Marc Barré, un passionné de Morlaix (Finistère), elle animera l'exposition de Clécy, en amont des commémorations du 73e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Pratique. Salle socioculturelle de Clécy, samedi 3 (10h30-19h30) et dimanche 4 juin (10h30-18h).

