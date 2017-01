A Mont-Saint-Aignan, un challenge pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin

L'association Elles bougent organise jeudi 19 janvier 2017 au CESI de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) le challenge InnovaTech à destination des lycéennes et étudiantes. Le but: susciter des vocations d'entrepreneuriat chez les jeunes normandes.

Le challenge Innovatech, lancé en mars 2016 par l'association Elles bougent, se décentralise. Après une première édition parisienne organisée en septembre 2016, il est organisé pour la première fois au CESI, école d'ingénieurs située à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), jeudi 19 janvier 2017.

Six équipes de lycéennes, étudiantes et ingénieures

Le principe est simple : des lycéennes, des étudiantes et des marraines de l'association Elles bougent - femmes ingénieures ou techniciennes dans l'industrie - constituent des équipes intergénérationnelles. Elles doivent concevoir en quelques heures un produit ou un service innovant concernant l'un de ces trois sujets : les objets intelligents et connectés, la ville durable et la réalité augmentée.

Une fois le brainstorming terminé, les six équipes rassemblées au CESI présenteront leur projet à un jury composé d'experts. Le public votera également pour un prix coup de coeur. Le produit ou service qui aura recueilli les faveurs du jury participera à la finale nationale du challenge, organisée le mardi 21 mars 2017 au ministère de l'Économie à Paris.

Susciter les vocations

La présidente de l'association Elles Bougent Marie-Sophie Pawlak se réjouit d'avance : "On va ici susciter, par l'action, des vocations de futures ingénieures-entrepreneures, de futures inventeuses de solutions innovants ! Les messages à travers ce challenge sont clairs : l'industrie et la technologie ont aussi besoin de femmes pour relever les défis d'avenir auxquels elles sont confrontées."

