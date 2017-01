Depuis l'espace, Thomas Pesquet photographie la Normandie

Même à des milliers de kilomètres au dessus de nos têtes, Thomas Pesquet n'oublie pas ses racines normandes. Ce mercredi 4 janvier 2017, l'astronaute dieppois a partagé sur le réseau social Twitter une photo de la Seine-Maritime vue de l'espace.

En français puis en anglais, il a rappelé l'attachement qu'il a pour son département d'origine. "Ma Seine-Maritime natale semble entrouvrir les rideaux pour me voir passer. Mes racines sont là, des boucles de la Seine aux rives de la Manche", a-t-il écrit pour légender sa photo. Entre deux passages nuageux, les méandres du fleuve et les côtes maritimes du département sont en effet bien visibles.

My native Seine-Maritime seems to open up the curtains to watch me pass! My roots are here: from the Seine's loops to the Channel's shores pic.twitter.com/vEMGKJw2V1