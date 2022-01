Le Stade Malherbe travaille activement à son camp d'entraînement

En coulisses au Stade Malherbe, le plan quinquennal 2015-2020 énoncé par le manager général Xavier Gravelaine en fin d'année dernière est bel et bien lancé. Et parmi les axes majeurs de travail : la création d'un camp d'entraînement attendu depuis plus de dix ans par le staff malherbiste. En conférence de presse cette saison, le coach de l'équipe première, Patrice Garande, a plusieurs fois fustigé "des conditions indignes de la Ligue 1, malgré le bon travail des agents de la Ville."

Appel au "naming"

Selon nos informations, ce camp sera implanté sur les pelouses actuelles de Venoix, en très grande partie délabrées par les Jeux équestres mondiaux l'été dernier et qui ne sont toujours pas utilisables. La partie nord, la plus proche du stade, serait réservée à la section professionnelle ; la partie sud, plutôt aux amateurs. Plusieurs bâtiments pourraient voir le jour, notamment pour le groupe professionnel qui bénéficierait d'installations de haut-niveau.

Le projet porte sur un montant minimum de 15 millions d'euros. Parmi les pistes de financement, le recours au naming est à l'étude, pour rebaptiser l'ensemble au nom d'une entreprise, à l'image de ce qui a pu se faire à Rouen avec la Kindarena. "Nous n'avons pas d'opposition de principe à ce sujet puisque nous encourageons les clubs à trouver de plus en plus de soutiens dans la sphère privée", assure Aristide Olivier, maire-adjoint en charge des Sports. Si le SMC peut espérer obtenir une aide de la Ville pour la partie amateur, il est probable que pour la section professionnelle, les fonds propres soient la principale source de financement. Dans les mois à venir, les conventions qui lient la mairie et le SMC doivent être révisées, favorisant les investissements au détriment de soutiens financier dédié au fonctionnement.