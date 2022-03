Sortir en région: mercredi 9 février

La Fédération Française de football organise une grande tournée à travers la France. Aujourd'ui cette tournée est à Caen dans un bus de 7m avec un studio photo qui vous permettre de soulever le trophée courtisé encore par 8 équipes qui s'affronteront le 1er et 2 mars prochain. Tous pour la Coupe c'est de 14h à 17h Place du théâtre de Caen.

D'ailleurs en parlant de football vous pourrez suivre ce soir le match amical France-Brésil sur les grands écrans des établissements de la région.

Nouvelle visite insolite proposée par l'Office du tourisme de Caen en compagnie des équipes Twisto, les coulisses du réseau bus et tram. Du PC sécurité à une démonstration de conduite du tram, le réseau de transport urbain n'aura plus de secrets pour vous!

fin de la visite au dépôt Twisto. Rendez-vous à 14h30 à l'Office de Tourisme - Place Saint Pierre - Caen http://www.tourisme.caen.fr/

Au Cargö, soirée WILD THING organisée par l'artiste Vincent Trefex de la galerie " Oh! " , présente un spectacle qui mélange musique, vidéo et arts dans le Club du Cargö, 9 cours Caffarelli à 20h30 et c'est gratuit.

Au CinémoviKing à St Lô projection-débat autour du film "Ce n'est qu'un début" une découverte et une initiation à la philosophie dans une classe de maternelle, cette soirée soirée se déroule en présence du co-réalisateur Jean-Pierre POZZI et de deux universitaires, c'est à 20h pour 5 euros

A Beaumont-Hague dès demain et jusqu'au samedi 19 février 1,2,3 Pestacles, un rendez-vous avec 3 spectacles et des ateliers parents-enfants autour de la cuisine, de la musique, de la danse ou encore autour des arts plastiques, toutes les infos sur lahague.com

Enfin vendredi c'est le concert du mois à St Martin de Bréhal près de Granville avec le groupe Flow emmené par sa chanteuse qui s'inspire à la fois de Brel ou encore de Catherine Ringer. Flow en concert à St Martin de Bréhal vendredi soir.